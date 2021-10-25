У COVID-лікарнях Чернігова кисню для хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині запасів вистачить на три дні

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У лікарнях Чернігова кисню для хворих із коронавірусом лишилося на кілька годин.

Про це заявив генеральний директор Чернігівської міської лікарні № 2 Владислав Кухар.

«Наразі в лікарнях міста, які надають допомогу хворим на COVID-19, склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. І невідомо, у який саме час доби ця поставка відбудеться. Найбільш тяжкі пацієнти переведені на кисневі станції в обох лікарнях, тому все необхідне, що стосується надання медичної допомоги, ми робимо», — сказав він.

За словами Кухаря, у лікарні до кожного пацієнта індивідуальний підхід, медики підбирають оптимальний режим надання кисневої підтримки.

«Ця хвиля ковіду, як порівняти з тією, що була на початку року, виявилась більш киснево залежною. Ми маємо втричі більше пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, ніж на початку року. Тому кисень потрібен у досить великих обсягах», — додав очільник лікарні.

Водночас заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко повідомив, що в лікарнях області запасів кисню вистачить лише на три дні.

«Наразі дуже складна ситуація з киснем. Вона не критична, але складна. У нас на три доби кисню вистачає», — наголосив він під час брифінгу 25 жовтня.

Також Якименко зазначив, що в області за добу використовують майже 15 тонн медичного кисню.