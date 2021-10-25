Патріарха Варфоломія виписали з лікарні. Напередодні йому стало зле під час візиту до США
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ecumenical Patriarchate / Flickr
Вселенського патріарха Варфоломія виписали з університетської лікарні Джорджа Вашингтона, куди він потрапив напередодні. Надалі священнослужитель продовжить свій 12-денний візит до Сполучених Штатів.
Про це повідомив архієпископ Американський Елпідофор.
«Радий оголосити, що його всесвятість щойно залишив лікарню. Він почувається добре та готовий продовжити офіційний апостольський візит», — повідомив архієпископ.
На другий день свого візиту до США 81-річний патріарх відчув себе зле перед службою у соборі Святої Софії. На його самопочуття вплинув тривалий переліт у США і дуже насичений графік.
Тоді пресслужба Грецької православної архієпархії Америки повідомила, що патріарх Варфоломій ніч пробуде під наглядом медиків.
23 жовтня патріарх Варфоломій вперше з 2009 року прибув до США з 12-денним візитом.
- 20 серпня цього року Вселенський патріарх перебував у Києві з візитом.