Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню та поранили українського військового
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Степанов Анатолій / УНІАН
На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців поранений український військовий.
Про це повідомили у пресслужбі Операції обʼєднаних сил.
«Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я — середньої важкості», — розповіли у штабі.
Також військові зазначили, що впродовж поточної доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, один із них — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння:
- біля Кам’янки — з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Пісків — зі стрілецької зброї;
- у напрямку Золотого-4 — із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Бійці ООС відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Окрім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Вона й досі формально чинна, попри численні порушення її російськими гібридними силами.