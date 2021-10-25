NYT: Російські хакери відновили кібератаки на установи у США

Новини

Unsplash / Kevin Ku

Російські хакери почали нову атаку на сотні державних і приватних компʼютерних систем у США.

Про це пише The New York Times.

Представники Microsoft і експерти з кібербезпеки заявили, що до цих дій може бути причетне Головне розвідувальне управління Росії. Фахівці вважають, що новою метою хакерів є дані, які зберігаються за допомогою «хмарних» технологій. За допомогою атак спецслужби різних країн намагаються отримати секретні дані про роботу промислового і державних секторів, а також про розробку вакцин проти COVID-19. Методи їхньої роботи схожі на злом мережі Національного комітету Демократичної партії під час виборів 2016 року.

Чиновники США вважають, що відповідальність за безпеку лежить й на таких компаніях, як Microsoft. Вони впевнені, що кібератак можна було б уникнути, якби постачальники послуг дотримувалися базових принципів кібербезпеки.

Microsoft стверджує, що робить усе можливе для захисту даних, а атак частіше зазнають сервіси її посередників — фірм, які налаштовують роботу хмарних сервісів. Їм також доступні чутливі дані, наприклад, список електронних пошт або інформація про оборонні технології, дослідженнях вакцин тощо.

За запевненням Microsoft, відсоток успішних кібератак невеликий, але недавно повідомлення про атаки отримали понад 600 організацій. Хакери здійснили близько 23 тисяч спроб потрапити в їхні компʼютерні системи.