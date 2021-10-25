СБУ і спецслужби США викрили в Миколаєві злочинну групу, яка відмила для хакерів десятки мільйонів

Новини

AJ Colores / Unsplash

Кіберспеціалісти СБУ і спецоргани США провели спільну операцію, за результатами якої викрили в Миколаєві злочинну групу — вона відмила для хакерів десятки мільйонів доларів через даркнет.

Про це повідомляють Нацполіція і СБУ.

Група українців організувала схему з безліччю підставних осіб, завдяки якій працювала з різними фінансовими сервісами. Також українці самостійно виготовляли і продавали флеш-накопичувачі з вірусами, які зламують цифрові гаманці і крадуть криптовалюту.

Клієнтами групи були різні хакери, в тому числі ті, які діють на території Росії. Для них українці виводили крадене в готівку.

Під час обшуків у угруповання правоохоронці вилучили компʼютерну техніку з доказами, флешки, чорнові записи та готівкові гроші у різній валюті.

Зараз правоохоронці аналізують інформацію для притягнення до відповідальності всіх причетних, в тому числі і іноземних замовників.