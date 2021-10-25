У Білорусі оголосили про початок загальнонаціонального страйку. Людей закликали не виходити на роботу з 1 листопада

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У Білорусі оголосили про початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада.

Про це заявив голова Білоруського обʼєднання робітників (БОР) Сергій Дилевський.

«Ми, Білоруське обʼєднання робітників, оголошуємо початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада 2021 року! Ми зупинимо виробництво в усій країні, поки кожна з десяти вимог не буде виконана», — наголосив він.

Білоруське обʼєднання робітників закликає громадян Білорусі не виходити на роботу, поки у країні не припиняться репресії та не звільнять політвʼязнів.

Також серед вимог страйкарів — початок переговорів між владою і демократичними силами, приведення зарплат і пенсій у відповідність з економічною ситуацією, реалізація конституційного права на свободу слова та діяльність незалежних профспілок.

«Припинимо годувати режим, припинимо ходити на роботу! Залишимося вдома. Так ми відстоїмо нашу країну, повернемо в неї закон і справедливість. Тільки так ми захистимо себе і своїх близьких від епідемії, яка обрушилася на наш будинок», — заявив Дилевський.