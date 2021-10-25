В окупованому Криму силовики під «судом» затримали кримських татар і журналістів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В окупованому Сімферополі під будівлею підконтрольного росіянам Кримського гарнізонного суду затримали понад 10 кримських татар і журналістів.
Про це повідомляє «Кримська солідарність».
У суді сьогодні, 25 жовтня, проходить апеляція у справі «Червоногвардійської групи» Хізб ут-Тахрір.
Люди прийшли як слухачі, але їх на засідання не допустили. Біля будівлі суду від самого початку чергували силовики, а після оголошення поліцейського в рупор про дію «режиму підвищеної готовності» людей стали затримувати. Силовики в камуфляжі грубо заштовхали людей і журналістів у заздалегідь підігнаний автобус.
Заповнений тісний автобус виїхав у напрямку поліцейського відділення. Серед затриманих — координатор «Кримської солідарності» Ділявер Меметов.
Уже після затримання суд задовольнив клопотання про допуск слухачів і дозволив запросити пʼятьох людей до зали, але багато хто цього рішення не дочекався через дії силовиків.
- Учасників «Червоногвардійської групи» затримали 14 лютого 2019 року за підозрою в тероризмі. 3 листопада 2020 року суд засудив фігурантів справи Рустема Емірусеінова до 17 років позбавлення волі, Ескендера Абдулганієва — до 12 років, Арсена Абхаірова — до 13.