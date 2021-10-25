У Туреччині затримали групу росіян, яких підозрюють у підпалі лісу на Лікійській стежці

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Twitter / Örnek Haber

У турецькій Антальї заарештували сімох російських туристів за підозрою в підпалі лісу на маршруті Лікійської стежки.

Про це пише РІА Новини.

Росіян затримали 23 жовтня в районі Чагларджа, за 30 кілометрів від Антальї, коли вони вирушили в похід Лікійською стежкою. За даними генерального консульства Росії, їм надали державних адвокатів і перекладача. Генконсульство також направило запит владі Антальї з вимогою надати матеріали справи та забезпечити доступ до увʼязнених.

За даними ЗМІ, туристи натрапили на лісову пожежу під час прогулянки Лікійською стежкою, спробували її загасити, а потім викликали служби порятунку. Під час очікування їх начебто затримали місцеві жителі та передали правоохоронцям. Росіяни стверджують, що за підпал їм загрожує тюремний термін від двох до семи років.