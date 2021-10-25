«Близько до норми». Синоптики спрогнозували погоду в Україні в листопаді
- Автор:
- Олег Панфілович
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Pixabay / Ebowalker
У листопаді 2021 року середня місячна температура в Україні очікується в межах +1...+7 °C, що є близьким до кліматичної норми.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«Листопад — перехідний місяць від осені до зими — пора передзимʼя, що починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5 °C у бік зниження (переважно в першій декаді листопада, на Закарпатті та півдні країни — у другій)», — йдеться в повідомленні.
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31—61 мм, у гірських районах 64—96 мм, тобто в межах норми.
- Через наближення похолодання в Києві почали опалювальний сезон. Підключення будинків до тепла триватиме 7 днів.
- Раніше синоптики прогнозували, що середня місячна температура в Україні в жовтні становитиме від +7...+12 °C, у Карпатах +6...+7 °C, а місячна кількість опадів — 28—67 мм.