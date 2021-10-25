Єгипет планує до кінця року відкрити нову столицю та оголосив конкурс на назву для неї

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The Capital Egypt / Facebook

Єгипет планує до кінця 2021 року відкрити нову адміністративну столицю країни та запропонував разом обрати назву й айдентику для неї. Про це повідомляє єгипетське видання Ahram.

Державний інженерний орган, який реалізовує проєкт нової столиці, пропонує надсилати свої пропозиції щодо назви та слогана для нової столиці, а також інноваційного логотипу і візуальної ідентичності. Візуальна айдентика нової столиці повинна «відбивати бачення держави щодо створення нових розумних міст і розвитку суспільства за допомогою науки, мистецтва, інновацій, сталого розвитку та сучасних технологій».

Громадяни можуть подати свої пропозиції сюди до 18 листопада. Комітет експертів, інтелектуалів і письменників розсортує і вивчить пропозиції. Ось сайт із проєктом нової столиці.

The Capital Egypt / Facebook

Нове місто почали будувати у 2016 році. Воно знаходиться на площі понад 714 квадратних кілометрів на 40 км на схід від Каїра. Майбутня столиця розрахована на проживання 6,5 мільйонів людей і розміщення там всіх міністерств, парламенту, урядових установ, а також житлових будинків та всіх служб.

Зазначимо, що це не вперше в історії Єгипту столицю переносять в інше місце. Каїр став столицею країни в 969 році. У 2019 році видання The Economist писало про дві причини перенести столицю цього разу. Перша — розвантажити Каїр (шостий за величиною мегаполіс у світі, зараз там живе 22 мільйони людей), друга — ізолювати державні установи від великого скупчення населення, щоб уникнути протестів і демонстрацій, як це було в 2011 році в Каїрі.