Reuters: актор Болдвін на зйомках «Іржі» стріляв у камеру, поранивши операторку Гатчинс в живіт
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Halyna Hutchins
У момент смертельного інциденту на зйомках фільму «Іржа» американський актор Алек Болдвін стріляв у камеру.
Про це пише Reuters з посиланням на свідчення свідків, які були надані суду.
Поранений в плече режисер Джоел Соуза заявив, що Болдвін сидів на лавці в «церкві» і репетирував, як витягатиме револьвер. За його словами, він дивився на Болдвіна через спину операторки Галини Гатчинс, коли почув гучний звук. В цю мить у Гатчинс влучила куля. Соуза смутно памʼятає, що Гатчинс поскаржилася на біль у животі і стала задкувати.
Операторка Рід Рассел заявила, що після цього Гатчинс сказала, що не відчуває ніг.
- 22 жовтня американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку і поранив режисера. Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Іржа». Болдвін мав вистрілити з реквізитного пістолета холостими патронами, але в ньому виявилися бойові патрони.
- Від поранень на місці померла операторка Галина Гатчинс. Поліція підозрює двох осіб — асистента режисера Дейва Голлса, який передав Болдвіну зброю, і експертку зі зброї Анну Ґутьєррес-Рід.