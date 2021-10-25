Глава парламенту Стефанчук передав до Венеціанської комісії законопроєкт про місцевий референдум

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Facebook / Ruslan Stefanchuk

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук передав до Венеціанської комісії законопроєкт «Про місцевий референдум». Про це він повідомив у понеділок, 25 жовтня.

Стефанчук заявив, що розраховує отримати «обʼєктивний експертний висновок» щодо законопроєкту. Зазначимо, що Венеціанська комісія — це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Він надає висновки про відповідність законопроєктів європейським стандартам і цінностям.

«Вкрай важливо, щоб документ став взірцевим законом та дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні», — додав глава парламенту.

Проєкт закону № 5512 внесли в парламент 19 травня 2021 року сам Стефанчук і народні депутати «Слуги народу», серед яких голова партії Олександр Корнієнко, глава фракції Давид Арахамія та представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

Згідно із законопроєктом, предметом референдуму може стати:

затвердження статуту, програми розвитку територіальної громади або змін до них;

дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської ради / голови;

втрата чинності документів місцевих органів влади або окремих положень документу;

інше питання місцевого значення, що відноситься до відання територіальної громади, її органів і посадових осіб.

На місцевий референдум заборонено виносити питання:

які є предметом Всеукраїнського референдуму;

що суперечать положенням Конституції та законам України;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

які стосуються зміни місцевих бюджетів, тарифів на житлово-комунальні послуги.

Ініціаторами місцевого референдуму можуть бути:

щонайменше 10% виборців територіальної громади;

сільська, селищна, міська рада;

сільський, селищний, міський голова.

На території окупованих Криму та частини Донбасу проведення місцевого референдуму можливе через три роки з моменту їхнього повернення під загальну юрисдикцію України.