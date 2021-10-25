Глава парламенту Стефанчук передав до Венеціанської комісії законопроєкт про місцевий референдум
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Ruslan Stefanchuk
Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук передав до Венеціанської комісії законопроєкт «Про місцевий референдум». Про це він повідомив у понеділок, 25 жовтня.
Стефанчук заявив, що розраховує отримати «обʼєктивний експертний висновок» щодо законопроєкту. Зазначимо, що Венеціанська комісія — це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Він надає висновки про відповідність законопроєктів європейським стандартам і цінностям.
«Вкрай важливо, щоб документ став взірцевим законом та дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні», — додав глава парламенту.
Проєкт закону № 5512 внесли в парламент 19 травня 2021 року сам Стефанчук і народні депутати «Слуги народу», серед яких голова партії Олександр Корнієнко, глава фракції Давид Арахамія та представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.
Згідно із законопроєктом, предметом референдуму може стати:
- затвердження статуту, програми розвитку територіальної громади або змін до них;
- дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської ради / голови;
- втрата чинності документів місцевих органів влади або окремих положень документу;
- інше питання місцевого значення, що відноситься до відання територіальної громади, її органів і посадових осіб.
На місцевий референдум заборонено виносити питання:
- які є предметом Всеукраїнського референдуму;
- що суперечать положенням Конституції та законам України;
- спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
- які стосуються зміни місцевих бюджетів, тарифів на житлово-комунальні послуги.
Ініціаторами місцевого референдуму можуть бути:
- щонайменше 10% виборців територіальної громади;
- сільська, селищна, міська рада;
- сільський, селищний, міський голова.
На території окупованих Криму та частини Донбасу проведення місцевого референдуму можливе через три роки з моменту їхнього повернення під загальну юрисдикцію України.
- 26 січня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про Всеукраїнський референдум. Рішення підтримали 255 народних депутатів. Перед тим, 21 липня, Венеціанська комісія ухвалила «терміновий спільний висновок» щодо законопроєкту, зазначивши, що він є значним кроком уперед.
- Ідею запровадити в Україні народовладдя президент Володимир Зеленський озвучував ще під час своєї передвиборчої кампанії. Він наголошував, що необхідно створити законодавче поле для впливу українців на владу. В одному з інтерв’ю під час кампанії він зазначив, що питання вступу України до НАТО потрібно винести на Всеукраїнський референдум.