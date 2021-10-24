У Мармуровому морі зіткнулися два судна. Одне з них ішло з України
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Мармуровому морі, біля берегів провінції Чанаккале у Туреччині, зіткнулися два вантажні судна, одне з яких йшло з українського порту «Південний» у Китай.
Судно Benitamou перевозило чавунну руду, а BC Vanessa везло пшеницю з Болгарії в Єгипет, пише місцеве видання Hürriyet.
Обидва судна рухалися в напрямку протоки Дарданелли. Зіткнення сталося під час наближення до місця якірної стоянки, де судна очікують на отримання дозволу для проходження протоки. Аварія сталася через густий туман, який обмежив видимість.
У результаті зіткнення судно Benitamou, яке ходить під прапором Панами, отримало пошкодження, через що у трюми почала надходити вода.
До місця аварії прибули буксири Nazım Tur, Kurtarma-4, Kurtarma-15, а також катери KEGM-0 та SEREN-2, що належать Головному управлінню берегової безпеки Туреччини. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
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