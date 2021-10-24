Папа Римський закликав саміт G20 визнати нерівність країн у доступі до медицини
- Автор:
- Софія Телішевська
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Catholic Church England and Wales / Flickr
Папа Римський Франциск закликав лідерів «Великої двадцятки» обговорити на саміті G20 виклики, які постануть перед людством у світі після пандемії коронавірусу, та визнати нерівність у доступі до вакцини.
Про це повідомляє VaticanNews.
Понтифік наголосив, що багаті та бідні країни мають «асиметричний» доступ до медицини і можливостей подолати пандемію та її наслідки.
На його думку, зустріч лідерів держав і урядів найбагатших країн світу має «зменшити напруження на глобальному рівні перед обличчям ескалації насильства».
Глава Католицької церкви вважає, що прийшов час перейти від слів до дій та чітко визначити загрози та наслідки пандемії і спільно долати їх.
«Партія розігрується саме тепер. Вийти з пандемії зможемо тільки разом. А тому потрібно назвати на ім’я та прізвище труднощі, які людство покликане долати в постпандемічний період», — говорить Франциск.
Саміт G20 пройде у Римі з 30 до 31 жовтня. До переліку країн «Великої двадцятки» входять 19 країн та Європейський Союз. Логотипом саміту стане «Вітрувіанська людина» Леонардо да Вінчі — як символ гармонії та гуманізму.
- У 2020 році через пандемію лідери G20 проводили віртуальний саміт, за підсумками якого закликали світ обʼєднати зусилля в боротьбі з коронавірусом. Також лідери домовилися заморозити борги бідних країн до середини 2021 року.
- За підсумками саміту в Осаці 2019 року лідери країн «Великої двадцятки» ухвалили декларацію, якою зобовʼязалися не надавати політичний притулок тим, хто переховується від покарання за корупційні дії.