Астрономи знайшли наймолодшу екзопланету та сфотографували її

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Астрономи Гавайського університету отримали знімок екзопланети 2M0437, яка розташувалася на відстані 417 світлових років від Землі. Це одна з наймолодших планет поза Сонячною системою серед усіх, що відомі науковцям.

Про це повідомляють вчені на офіційному сайті обсерваторії Кека.

Ця планета тільки закінчила своє формування, тож її вік становить приблизно 2—5 мільйонів років. Для порівняння: Землі і загалом Сонячній системі — понад 4,5 млрд років. Через такий «юний» вік екзопланета ще не встигла охолонути після злиття і стиснення величезних мас речовини, тому температура на її поверхні перевищує +1100 °C.

Упродовж трьох років науковці вивчали планету, і тільки зараз їм вдалось отримати її світлину. Для цього астрономи використовували телескоп «Субару», який розташований на вершині гавайської гори Мауна-Кеа на висоті 4 145 метрів над рівнем моря. У цій точці земна атмосфера практично не заважає науковцям проводити спостереження.

Надалі фахівці будуть досліджувати екзопланету за допомогою телескопів Hubble та «Джеймс Вебб», який мають запустити 18 грудня 2021 року. Так, спостереження за практично новонародженою планетою допоможе краще зрозуміти походження Сонячної системи та Землі.