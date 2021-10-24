У Дубаї відкрили найбільше у світі оглядове колесо
- Автор:
- Олег Панфілович
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У Дубаї (Обʼєднані Арабські Емірати) відкрилося найбільше у світі оглядове колесо.
Про це пише Euronews.
250-метровий атракціон розташований на штучному острові. Колесо назвали «Айн Дубай» — «Око Дубая». На ньому облаштували 48 кабінок, в деяких з яких є бар та можливість замовити вечерю. На колесі одночасно можуть перебувати 1 750 відвідувачів.
Організатори атракціону обіцяють навіть можливість влаштовувати конференції або весілля. Один оборот колеса триває 38 хвилин. Працювати воно буде цілодобово.
Повідомляється, що оглядове колесо встановили в рамках програми з підвищення туристичної привабливості міста.
- У липні в Дубаї відкрився ще один (крім Бурдж Халіфа) рекордний атракціон — найглибший в світі басейн для дайвінгу. Його глибина 60 метрів, він є частиною нового атракціону Deep Dive Dubai. До цього найглибшим був басейн в Польщі — 45 метрів.