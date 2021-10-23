У Києві стартував опалювальний сезон. За добу до тепла підключать 9% житлового фонду

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У Києві розпочали підключення будівель до тепла, оскільки найближчим часом синоптики прогнозують значне похолодання.

До кінця доби фахівці повинні подати тепло до 9% житлового фонду, повідомляє пресслужба КМДА.

«Згідно з даними синоптиків, середньодобова температура триматиметься на рівні нижче за +8 °С. Сьогодні до кінця доби планують підключити близько 9% житлового фонду в зоні обслуговування «Київтеплоенерго», — йдеться у повідомленні.

Заклади соціальної сфери мали змогу підключатися до опалення за індивідуальними заявками їхнього керівництва з 1 жовтня. Станом на ранок 23 жовтня тепло вже отримують 84% (383) шкіл, 95,9% (513) дитячих садочків, а також 50,5% (165) лікарень.

Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками управителів будинків.

Загалом підключення будинків до тепла триватиме упродовж 7 днів, оскільки у столиці функціонує одна з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі: три потужні теплоелектроцентралі, майже 200 котелень та понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж.

З огляду на це, увімкнення опалення всім споживачам у більш стислі терміни неможливе, бо різке збільшення теплового навантаження — температури теплоносія та тиску — може призвести до аварійних пошкоджень.

У КМДА нагадують, що попри збільшення затрат підприємства через зростання вартості газу, тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для категорії «населення» підвищуватися не будуть. Так, рівень вартості тепла для мешканців багатоквартирних будинків лишається незмінним уже впродовж трьох років поспіль.