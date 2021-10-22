Вакцинований ексміністр Аваков заразився коронавірусом

Новини

Гонтар Володимир / УНИАН

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков захворів на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Крізь два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції», — написав ексміністр.

Також Аваков запевнив, що хвороба проходить без важких симптомів.

«Сиджу, п'ю чай, дивлюся ТБ, читаю книжки. Я в порядку», — додав він та виклав фото з лимонами та імбиром.