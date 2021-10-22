Вакцинований ексміністр Аваков заразився коронавірусом
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Гонтар Володимир / УНИАН
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков захворів на коронавірус.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
«Крізь два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції», — написав ексміністр.
Також Аваков запевнив, що хвороба проходить без важких симптомів.
«Сиджу, п'ю чай, дивлюся ТБ, читаю книжки. Я в порядку», — додав він та виклав фото з лимонами та імбиром.
- 13 липня Аваков подав до Ради заяву про відставку. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності перед засіданням парламенту рекомендував нардепам самостійно визначитися щодо звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
- 15 липня Верховна Рада відправила Авакова у відставку. Він пробув на посаді міністра внутрішніх справ із 2014 року — понад 7 років.
- Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити на цю посаду голову комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського — той погодився.
- 16 липня Рада призначила Монастирського новим очільником МВС.