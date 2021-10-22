У СІЗО ув’язненим дозволили платні телефонні розмови й інтернет. Вартість послуг у різних областях відрізнятиметься

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Gilles Lambert / Unsplash

У низці слідчих ізоляторів та установ виконання покарань України запустили нову послугу для ув’язнених — платні телефонні розмови та користування інтернетом.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Як зазначається, усі розмови ув’язнених автоматично записуються, а контент, який дозволено переглядати в інтернеті, обмежується.

У Мін’юсті заявили, що завдяки цьому нововведенню знизиться кількість побачень, що важливо в умовах пандемії, водночас ув’язнені зможуть спілкуватися з рідними, тож права людини не будуть порушені.

Водночас у міністерстві вважають, що нововведення допоможе боротися з корупцією на «контрабандних» телефонах, а також поповнити кошти спецфонду.

Уже відомі розцінки на послуги в установах у різних регіонах України:

«Київський слідчий ізолятор»

15 хвилин розмови — 10 гривень;

телефонні розмови на місяць — 345 гривень;

15 хвилин інтернету — 16 гривень;

інтернет на місяць (планшет) — 575 гривень.

«Львівська установа виконання покарань (№ 19)»

15 хвилин розмови — 17,5 грн;

телефонні розмови на місяць — 1070,6 грн;

15 хвилин інтернету — 32,5 грн;

інтернет на місяць (планшет) — 282,6 грн.

«Харківський слідчий ізолятор»

15 хвилин розмови — 14,63 грн;

телефонні розмови на місяць — 487,52 грн;

15 хвилин інтернету — 6,9 грн;

інтернет на місяць (планшет) – 228,6 грн.

«Житомирська установа виконання покарань (№ 8)»

15 хвилин розмови — 4 гривні;

телефонні розмови на місяць — 690 гривень;

15 хвилин інтернету — 4 гривні;

інтернет на місяць (планшет) — 685 гривень.

«Хмельницький слідчий ізолятор»

15 хвилин розмови — 7 гривень;

телефонні розмови на місяць — 863,3 грн;

15 хвилин інтернету — 3,3 грн;

інтернет на місяць (планшет) — 407,5 грн.

«Одеський слідчий ізолятор»

15 хвилин розмови — 9,11 грн;

телефонні розмови на місяць — 662,4 грн;

15 хвилин інтернету — 7 гривень;

інтернет на місяць (планшет) — 508,8 грн.

«Черкаський слідчий ізолятор»

15 хвилин розмови — 4,1 грн;

телефонні розмови на місяць — 532,14 грн;

15 хвилин інтернету — 3,71 грн;

інтернет на місяць (планшет) — 481,58 грн.

У Мін’юсті прогнозують, що з наступного тижня послуга також запрацює у СІЗО Запоріжжя, Маріуполя, Кривого Рогу, Рівного, Чорткова та Чернігова.