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У СІЗО ув’язненим дозволили платні телефонні розмови й інтернет. Вартість послуг у різних областях відрізнятиметься

Автор:
Катерина Кадакова
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Gilles Lambert / Unsplash

У низці слідчих ізоляторів та установ виконання покарань України запустили нову послугу для ув’язнених — платні телефонні розмови та користування інтернетом.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Як зазначається, усі розмови ув’язнених автоматично записуються, а контент, який дозволено переглядати в інтернеті, обмежується.

У Мін’юсті заявили, що завдяки цьому нововведенню знизиться кількість побачень, що важливо в умовах пандемії, водночас ув’язнені зможуть спілкуватися з рідними, тож права людини не будуть порушені.

Водночас у міністерстві вважають, що нововведення допоможе боротися з корупцією на «контрабандних» телефонах, а також поповнити кошти спецфонду.

Уже відомі розцінки на послуги в установах у різних регіонах України:

«Київський слідчий ізолятор»

«Львівська установа виконання покарань (№ 19)»

«Харківський слідчий ізолятор»

«Житомирська установа виконання покарань (№ 8)»

«Хмельницький слідчий ізолятор»

«Одеський слідчий ізолятор»

«Черкаський слідчий ізолятор»

У Мін’юсті прогнозують, що з наступного тижня послуга також запрацює у СІЗО Запоріжжя, Маріуполя, Кривого Рогу, Рівного, Чорткова та Чернігова.