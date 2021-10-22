Франція виплатить громадянам по €100 через зростання цін на енергоносії. Компенсацію отримають 38 млн осіб

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The Hill

Уряд Франції виплатить по €100 компенсації громадянам, які отримують щомісячний дохід менше ніж €2000 після сплати податків. Так влада хоче допомогти людям впоратися зі зростанням цін на енергію і паливо.

Про це заявив премʼєр-міністр Жан Кастекс, пише ВВС.

«Ми надаємо компенсацію за інфляцію в розмірі €100, яку виплачуватимемо французам — це своєрідна компенсація середнього класу», — сказав Кастекс.

За підрахунками уряду, таку допомогу отримає близько 38 мільйонів осіб, а всі платежі будуть автоматичними або надаватимуться через платіжні чеки чи органи соціального забезпечення.

Більшу частину допомоги виплатять між Різдвом і Новим роком.

Він також сказав, що верхня межа цін на газ, яку уряд оголосив минулого місяця і яка має тривати до квітня наступного року, при необхідності діятиме до кінця 2022 року.

Президенту Емманюелю Макрону залишилося шість місяців до президентських виборів, тож стрибок цін на енергоносії може спровокувати нову хвилю масових протестів, тому влада старається вирішити це питання.