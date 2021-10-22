На Канарах дронами хотіли евакуювати собак, які застрягли через вулкан. Їх врятувала таємнича «команда»

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На іспанському острові Ла-Пальма, де з 19 вересня вивергається вулкан Кумбре-Вʼєха, рятувальники близько тижня готувалися евакуювати трьох собак, які застрягли через магму в одному з дворів. Тварин хотіли витягнути дронами, але у підсумку собак врятувала таємнича «команда».

Про це пише Daily Posts.

Рятувальники знайшли собак за допомогою дронів компанії Aerocamaras. Тварини були виснажені і в момент їх виявлення можливості евакуювати не було. Собак вирішили підгодовувати, скидаючи їм воду і їжу, а евакуацію запланували на 25 жовтня.

Під час чергової доставки їжі 20 жовтня собаки зникли. Іспанська організація із захисту тварин Leales тоді ж отримала листа з відео, в якому члени «команди» повідомили, що врятували собак і з ними все добре. На паркані двору, в якому знаходилися тварини, «команда» залишила банер. На відео також видно людські сліди біля паркану.

Як невідомі рятувальники дійшли до двору невідомо — залиті магмою райони закриті для проходу. Над ними також заборонено літати вертольотам через гарячі випаровування, які можуть пошкодити гвинти, тому рятувальникам доводиться працювати дронами.

У Leales вважають, що «команда», найімовірніше, для проходу використовувала технологію для виявлення «холодних» і застиглих шляхів через лаву. Захисники тварин просять таємничих рятувальників показати докази того, що з собаками все добре.