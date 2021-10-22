Прокуратура повідомила посадовцю КМДА про підозру у розкраданні 7,5 млн гривень на ліках для онкохворих

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Заступнику директора Департаменту охорони здоров’я КМДА — начальнику управління лікувально-профілактичної роботи повідомили про підозру в службовій недбалості під час закупівлі ліків для онкохворих, що коштувало бюджету понад 7,5 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

За даними слідства, Департамент охорони здоров’я КМДА у листопаді 2020 року уклав договір на постачання ліків для онкологічних хворих.

Згідно з результатами експертизи, під час закупівлі ціни були значно завищені, що призвело до завдання багатомільйонних збитків територіальній громаді міста.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади, триває досудове слідство. Посадовцю загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.