У Білорусі після критики від Лукашенка скасували масковий режим

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міністерство охорони здоров’я Білорусі з 22 жовтня скасувало обов’язковий масковий режим, запроваджений 13 днів тому.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ Білорусі.

«Вилучено вимогу щодо обов’язковості використання фізичними особами засобів індивідуального захисту при відвідуванні обʼєктів, організацій, автомобільного, за винятком автомобілів особистого користування, повітряного, водного, залізничного транспорту, включаючи метрополітен», — йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що в медзакладах має бути розроблений план організації роботи в режимі, що забезпечує дотримання умов інфекційного стаціонару.

Згідно з офіційною статистикою, у Білорусі за останню добу виявили 2 097 випадків коронавірусу, 17 людей померли.