Комітет Ради рекомендує усунути «слугу» Третьякову від засідань за слова про смерть Полякова

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УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань регламенту і депутатської етики рекомендував усунути керівницю комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову від участі в пленарних засіданнях на пʼять днів.

Про це повідомила прессекретарка «Слуги народу» Юлія Палійчук.

Згідно з регламентом таке рішення повинна прийняти Верховна Рада без обговорення. Голосування за рішення може пройти на наступному пленарному тижні.

Раніше відсторонити Третьякову від засідань вимагали всі фракції Ради.