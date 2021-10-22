Комітет Ради рекомендує усунути «слугу» Третьякову від засідань за слова про смерть Полякова
- Автор:
- Костя Андрейковець
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УНІАН
Комітет Верховної Ради з питань регламенту і депутатської етики рекомендував усунути керівницю комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову від участі в пленарних засіданнях на пʼять днів.
Про це повідомила прессекретарка «Слуги народу» Юлія Палійчук.
Згідно з регламентом таке рішення повинна прийняти Верховна Рада без обговорення. Голосування за рішення може пройти на наступному пленарному тижні.
Раніше відсторонити Третьякову від засідань вимагали всі фракції Ради.
- 8 жовтня в Дніпровському районі столиці знайшли мертвим Антона Полякова — народного депутата України від депутатської групи «За майбутнє». У Раду він зайшов за списками від «Слуги народу», але пробув у партії недовго. 15 листопада 2019 року його і Анну Скороход виключили з фракції «Слуга народу».
- Після смерті Полякова, Третьякова в партійному чаті фракції написала — «одним ворогом менше». Це спровокувало скандал.