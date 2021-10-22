Науковці виключили з програми розведення одного з останніх у світі білих носорогів — «з етичних міркувань»

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BioRescue

Наукова група BioRescue виключила одного з двох останніх північних білих носорогів у світі з програми розведення. Рішення припинити збирати яйцеклітини 32-річної Наджин ухвалили після «оцінки етичного ризику» з урахуванням її віку та інших факторів.

Про це йдеться у заяві організації.

Ні Наджин, ні її дочка Фату не можуть виносити носорога до терміну. Крім похилого віку, ультразвукове сканування виявило у Наджин кілька невеликих доброякісних пухлин шийки матки і матки, а також кісту на її лівому яєчнику. Останній самець цього виду помер в 2018 році, але його сперму зібрали і використали для запліднення яйцеклітин.

«Прибрати одну особину з природоохоронної програми з міркувань добробуту тварин зазвичай не є проблемою, про яку варто довго думати, але коли одна особина становить 50% популяції, ви обмірковуєте це рішення кілька разів», — сказали головні ветеринари Франк Геріц і Стівен Нгуліа.

У науковців є надія, що 32-річна Наджин зможе «передати свої соціальні знання і поведінку» майбутньому потомству.

BioRescue

За процедурою програми з розведення бригада ветеринарів витягує яйцеклітину самки носорога, потім ці клітини відправляються в італійську лабораторію для запліднення з використанням сперми двох померлих самців. Наразі створили 12 ембріонів, і вчені сподіваються імплантувати їх сурогатним матерям, яких обрали з популяції південних білих носорогів.

Північні білі носороги опинилися на межі зникнення через браконьєрство і втрату місця існування. Наджин народилася в чеському зоопарку, але десять років потому її передали в заповідник Ol Pejeta в Кенії, де вона жила під збройним захистом.