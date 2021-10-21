МОЗ створить комісію для розслідування летальних випадків серед COVID-вакцинованих

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Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко доручив головному державному санітарному лікарю створити комісію, яка розглядатиме випадки складного перебігу коронавірусу або летальних випадків від COVID-19 у вакцинованих людей.

Таким чином фахівці хочуть визначити, у кого були фіктивні довідки про вакцинацію, пише Інтерфакс-Україна.

«Це складна тема (визначення відсотка госпіталізованих людей, що мають фальшиві документи про вакцинацію), але я особисто доручив головному державному санітарному лікарю створити комісію, яка розглядатиме кожен такий випадок, — повідомив Ляшко.

За його словами, ця комісія буде створена для того, щоб розібратися, чи було реально зроблено щеплення, оскільки це все впливає на доказову базу того або іншого імунобіологічного препарату.

Також Міністерство охорони здоровʼя України планує в наступному році почати ревакцинацію населення від коронавірусу. Зараз же міністерство не розглядає введення бустерної дози щеплення для всіх категорій населення.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, зараз ведеться робота над рекомендацією бустерної вакцинації для людей з хронічними захворюваннями, у яких слабкий імунітет. А ось масового введення бустера, для інших категорій населення, не буде.

Спираючись на статистику, Кузін зазначив, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет до COVID-19 з часом слабшає, навіть після щеплення.