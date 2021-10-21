В Україні оголосили дати проведення пробного ЗНО у 2022 році
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Chris Liverani / Unsplash
Українці зможуть зареєструватися для участі у пробному ЗНО-2022 протягом 5‒22 січня 2022 року.
Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО), уточнивши, що реєстрацію можна пройти на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Як зазначається, 19 березня відбудеться пробне тестування з української мови та з української мови і літератури; 26 березня — з історії України, з математики (також з математики із завданнями рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).
У день пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного предмета.
Результати пробного ЗНО-2022 з української мови та з української мови і літератури будуть оприлюднені 25 березня, з інших предметів — 1 квітня.
Окремо в УЦОЯО зауважили, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою, вартість тестування буде визначено до 20 грудня 2021 року.
- Минулого року вартість тестування дещо зросла і коливалася у регіонах від 195 до 255 гривень.
- Раніше Рада ухвалила постанову про виплату премій 30 найкращим випускникам за результатами ЗНО. Президент Володимир Зеленський також запровадив президентську стипендію в розмірі 10 тисяч гривень 250 учасникам ЗНО із найкращими результатами та разову премію переможцям всеукраїнських шкільних і міжнародних олімпіад.