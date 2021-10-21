Президент Литви виступив за інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС

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Wikipedia / Augustas Didžgalvis

Президент Литви Гітанас Науседа виступає за те, аби Україну, Грузію та Молдову повністю інтегрувати до внутрішнього ринку Євросоюзу.

Про це він заявив на саміті ЄС у Брюсселі, наголосивши, що таку пропозицію має внести сам Євросоюз, передає українська служба Deutsche Welle.

«Дуже важливо подати чіткий сигнал нашим східним сусідам, що ЄС готовий до амбітної стратегічної політики щодо країн «Східного партнерства». Особливо «Асоційованому тріо» [Україні, Молдові і Грузії] ми маємо надіслати дуже чіткий сигнал, що ми готові до повної інтеграції цих країн до внутрішнього єдиного ринку ЄС», — заявив Науседа.

Він наголосив, що у грудні Європа має використати нагоду саміту «Східного партнерства», щоб мотивувати Україну, Грузію та Молдову продовжити шлях реформ та заохочувати населення дивитися на ЄС як перспективу швидкого обʼєднання.

Саміт «Східного партнерства» заплановано на 15 грудня 2021 року в Брюсселі. Це ініціатива ЄС, спрямована на укріплення звʼязків з шістьма країнами: Україною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном, Вірменією та Білоруссю. Цього року Київ, Тбілісі та Кишинів, котрі уже мають угоди про асоціацію з ЄС, створили так зване «Асоційоване тріо». Водночас у Брюсселі доволі обережно ставляться до цієї ініціативи, бо не хочуть розколу «Східного партнерства».