Антикорсуд відмовив САП у конфіскації квартири нардепа Волинця. Він купив її за «сумнівні» кошти

Новини

Михайло Волинець - Facebook

Вищий антикорупційний суд вирішив не конфіскувати квартиру народного депутата від «Батьківщини» Михайла Волинця, про що просили прокурори САП.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Прокуратура просила визнати необґрунтованим активом квартиру нардепа вартістю понад 7,5 млн гривень та стягнути її в дохід держави, однак судді не задовольнили позов. Утім це рішення ще можна оскаржити в Апеляційний палаті ВАКС протягом 30 днів.

Річ у тім, що купівлю квартири та двох паркомісць він пояснював «заощадженнями» та допомогою жінки, з якою живе (у декларації він не вказує її як дружину, мовляв вони не перебувають у шлюбі).

Наразі у ВАКС оголосили тільки коротку частину рішення, а повний текст мають оприлюднити 1 листопада.

Про яку квартиру мовиться

21 квітня 2021 року «Радіо Свобода» провела розслідування, яким встановила, що Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру у Києві на Подолі за 4 мільйони гривень та придбав натомість трикімнатну квартиру в елітній новобудові на Печерську за понад 7,5 млн грн. На додачу депутат оформив на себе два паркомісця.

Різницю у 3,5 мільйона гривень Волинець пояснив заощадженнями, а також внеском жінки. Водночас у декларації за 2019 рік він зазначив дохід трохи менше від 1 мільйона гривень (пенсія, зарплата народного депутата та гроші від профспілок) і $4 тисячі готівкою.

Через сумнівність таких переконань прокурори САП звернулись до ВАКС з позовом про визнання цієї квартири необґрунтованим активом.