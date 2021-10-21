У зоопарку Луцька в пожежі загинули троє тварин

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У луцькому зоопарку, який розташований у центральному парку відпочинку імені Лесі Українки, сталася пожежа в одному з вольєрів.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Вогонь помітили в деревʼяному вольєрі о 7:00. Бригади пожежних приїхали на виклик о 7:32 і загасили пожежу о 7:42, проте у вогні загинули три мавпи породи чорний мангобей. Вони водяться лише в центральній частині басейну Конго.

Вольєр практично повністю вигорів зсередини. Причини пожежі поки невідомі.

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