Гарвардський університет: Вакцина Pfizer ефективна серед підлітків на 90%

Новини

Немеш Янош / УНІАН

Вакцина від коронавірусу Pfizer ефективна і серед підлітків 12-18 років, вона захищає їх на 90% загалом від можливості підхопити ковід і на 93% від симптомів хвороби.

Результати дослідження опублікували у журналі The New England Journal of Medicine.

Згідно з аналізом, підлітки, які отримали вакцину в період з 8 червня по 14 вересня, мали на 59% менше шансів заразитися коронавірусом через два тижні після отримання першої дози, ніж невакциновані підлітки, і на 57% рідше виявлялись симптоми ковіду. Через тиждень після другого щеплення ці цифри зросли до 90% і 93% відповідно.

З майже 95 тисяч досліджених вакцинованих підлітків тільки у 11 були симптоми COVID-19 через тиждень або три тижні після прийому другої дози. У групі невакцинованих таких підлітків було 151.

Також зафіксували тільки три шпиталізації серед всіх досліджуваних підлітків, а це понад 188 тисяч людей. Серед них був один повністю вакцинований, випадків серйозних перебігів хвороби або смертей не зафіксували.

Дослідження проводили ізраїльські вчені з медичної організації «Клаліт» разом із Гарвардським університетом та дитячою лікарнею Бостона. Під час цього вони дослідили 94 354 вакцинованих дітей від 12 до 18 років з такою ж кількістю невакцинованих з цієї ж вікової групи. Дослідження проводили, коли штам «Дельта» був домінуючим штамом в Ізраїлі.

Ці дані підтверджують, що вакцина Pfizer так само ефективна проти штаму «Дельта» серед підлітків, як і проти попередніх штамів, пишуть автори.