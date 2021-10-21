В Україні посилять контроль за вакцинацією від інфекційних хвороб

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В Україні посилюють контроль за профілактикою від кашлюка, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції), гепатиту В та поліомієліту.

Про це 21 жовтня повідомили у пресслужбі МОЗ, посилаючись на постанову заступника міністра охорони здоров’я — головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна. Зазначимо, сам документ був підписаний 13 жовтня.

Згідно з постановою, дозволяється вводити кілька вакцин одночасно, щоб зменшити кількість візитів до лікарень.

Також наголошується, що пацієнти не повинні проходити надлишкові обстеження чи діагностики перед щепленнями.

У документі вказується, що діти мають перебувати й зараховуватися до закладів освіти, якщо отримали всі обов’язкові профілактичні щеплення відповідно до віку та Національного календаря профілактичних щеплень. Батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації.

Окрім цього, заклади охорони здоров’я зобов’язали мінімізувати черги та скупчення людей у кімнатах очікування.

«Держава забезпечує ці вакцини власним коштом, тобто громадяни отримують їх безоплатно. Завдяки підвищенню кількості вакцинованих вдасться попередити спалахи небезпечних хвороб, а отже, — запобігти додатковому навантаженню на систему охорони здоров’я та інфекційні лікарні», — додали у МОЗ.

За даними міністерства, регіони повністю забезпечені необхідною кількістю вакцин, але темпи щеплення повільні. Зокрема, станом на 1 вересня лише 53 % дітей першого року життя, які потребують обов’язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту, а три дози щеплення від кашлюка, дифтерії і правця (АКДП) — 52,7 %.