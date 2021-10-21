СБУ затримала на Вінниччині агента ФСБ

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Контррозвідники Служба безпеки України викрили та затримали у Вінницькій області агента ФСБ Росії, який пройшов вишкіл у терористів на тимчасово окупованому Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці виявили, що громадянин України приєднався до бойовиків «ЛНР» та брав участь у збройному опорі ЗСУ. Також, він пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганської області під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним «Дикий».

За завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).