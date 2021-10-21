СБУ затримала на Вінниччині агента ФСБ
- Автор:
- Олег Панфілович
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Контррозвідники Служба безпеки України викрили та затримали у Вінницькій області агента ФСБ Росії, який пройшов вишкіл у терористів на тимчасово окупованому Донбасі.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Правоохоронці виявили, що громадянин України приєднався до бойовиків «ЛНР» та брав участь у збройному опорі ЗСУ. Також, він пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганської області під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним «Дикий».
За завданням російських кураторів агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).
- Служба безпеки України повідомила про викриття агента російських спецслужб, який планував теракти в Закарпатській області та вбивство місцевого громадського діяча.
- У серпні Служба безпеки України повідомила про ліквідацію частини агентурної мережі псевдоспецслужби терористичної «ЛНР», яка готувала на підконтрольній Україні території низку терактів, у тому числі підрив працівника СБУ.
- У липні викрили російську агентурну мережу ФСБ, яка діяла на території Херсонської області. Для ФСБ мережа збирала інформацію про діяльність та особовий склад регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.
- У червні в Луганській області затримали агента ФСБ, який готував вбивство керівника наукового інституту Харкова. До цього СБУ викрила мережу агентів ФСБ з колишніх українських військових. Вони вербували чиновників ЗСУ і готували диверсії.