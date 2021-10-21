Мінкультури внесло до чорного списку ще 14 російських акторів

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Міністерство культури та інформаційної політики внесло ще 14 російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це свідчить інформація на сайті відомства.

Зміни внесли за поданням Служби безпеки України. До переліку ввійшли:

Сергій Гарусов;

Максим Дахненко;

Марина Денисова;

Володимир Ільїн;

Олексій Кравченко;

Євген Кузьмін;

Олександр Марушев;

Андрій Терентьєв;

Микита Терентьєв;

Світлана Терентьєва;

Гліб Темнов;

Олексій Червяков;

Олена Чижова;

Андрій Шаповал.

13 вересня Служба безпеки України заявила, що російському реперу Алішеру Валєєву (Моргенштерн) заборонено давати концерти в Україні.