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Мінкультури внесло до чорного списку ще 14 російських акторів

Автор:
Олег Панфілович
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Міністерство культури та інформаційної політики внесло ще 14 російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це свідчить інформація на сайті відомства.

Зміни внесли за поданням Служби безпеки України. До переліку ввійшли:

13 вересня Служба безпеки України заявила, що російському реперу Алішеру Валєєву (Моргенштерн) заборонено давати концерти в Україні.