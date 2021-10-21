Спікер ТКГ Арестович: Кравчук перебуває на «успішній» реабілітації в Німеччині

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Марків Михайло / УНІАН

Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі 87-річний Леонід Кравчук проходить «успішну», за словами родичів, реабілітацію у Німеччині після операції на серці.

Про це в етері телеканалу «НАШ» заявив спікер української делегації Олексій Арестович.

«Він проходить зараз реабілітацію в Німеччині. Рідні та близькі кажуть, що вона досить успішна. Чи побачимо ми його до кінця року — невідомо. Перед операцією він сказав, що відсоток на успіх не такий великий, але тим не менш все вдало, я думаю, що він одужає», — зазначив Арестович.

Щодо участі Кравчука у засіданнях Тристоронньої контактної групи, то це питання будуть вирішувати лікарі, все залежатиме від його стану. Попри відсутність Кравчука, робота у ТКГ продовжується, її очолює міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.