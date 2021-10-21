«Укрзалізниця» відкрила на вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування

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Укрзалізниця

«Укрзалізниця» розгорнула на залізничних вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на коронавірус. Про це компанія повідомила у четвер, 21 жовтня.

Пункти експрес-тестування відкрили на 10 вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачеве, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава. Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити експрес-тест за 350 гривень. Аналіз робитиме лабораторія CSD — саме вона запропонувала найнижчу ціну.

Пункти вакцинації відкрили на 5 вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро. Нагадаємо, що щеплення є безкоштовними.

Надалі УЗ планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.

Нагадаємо, що від 21 жовтня в Україні діє посилений карантин, він стосується пасажирських перевезень між областями автобусами, потягами та літаками. У «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні як у водія, екіпажу, так і у пасажирів має бути документ, який підтверджує їхню ковід-безпечність: або сертифікат вакцинації, або ПЛР чи експрес-тест, якому не понад 72 годин.