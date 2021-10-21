ВООЗ заявила, що пандемія триватиме «на рік довше, ніж потрібно»

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Всесвітня організація охорони здоровʼя заявляє, що пандемія коронавірусу «триватиме на рік довше, ніж потрібно», тому що бідніші країни не отримують вакцин. Це означає, що коронакриза може «легко затягнутися до 2022 року».

Про це заявив старший керівник ВООЗ Доктор Брюс Ейлуорд, цитує BBC.

Для прикладу, в Африці вакциновано менше ніж 5% населення. На більшості інших континентів — 40%.

Ейлуорд закликав багаті країни відмовитися від своїх місць у черзі на вакцини, щоб фармацевтичні компанії могли надавати перевагу країнам з низькими доходами. Він сказав, що багатим країнам необхідно «підбити підсумки» своїх зобовʼязань щодо пожертв, які вони взяли на саміті G7.

«Я можу вам сказати, що ми не на правильному шляху. Нам дійсно потрібно прискорити це, або ви знаєте що? Ця пандемія триватиме на рік довше, ніж потрібно», — зазначив Ейлуорд.

Альянс благодійних організацій The Peopleʼs Vaccine опублікував нові дані, згідно з якими тільки одна з семи доз, які обіцяли фармацевтичні компанії та багаті країни, дійсно досягали своїх пунктів призначення в бідніших країнах.

Перед цим глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що найближчими місяцями світ може взяти глобальну пандемію коронавірусу під контроль, якщо справедливо розподілить необхідні ресурси.