Заочний арешт експремʼєра Азарова дозволяє почати його екстрадицію

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Косарєв Олександр / УНІАН

Печерський районний суд Києва заочно арештував колишнього премʼєр-міністра України Миколу Азарова, що дозволяє українським правоохоронцям розпочати процедуру екстрадиції експолітика.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)», — заявили в прокуратурі.

Азарова заочно арештували у справі про підписання «Харківських угод». Колишнього українського премʼєра підозрюють у вчиненні державної зради, оскільки підписання вищезгаданого документа дозволило Росії посилити військову присутність в Криму, що сприяло подальшій окупації Кримського півострова.

«Харківські угоди»

21 квітня 2010 року в Харкові тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження на 25 років перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Україна на це погодилась в обмін на зменшення ціни російського газу (знижка у вигляді анулювання митних зборів). При цьому угода фактично не надавала жодного зниження ціни на газ (перед цим її навмисно підвищили).

Через «Харківські угоди» збільшилась кількість військових Росії на території України. Надалі ці військові Чорноморського флоту разом з іншими російськими військовими вторглися на територію Криму, що призвело до окупації півострова, яка триває з 20 лютого 2014 року.