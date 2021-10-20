СБУ викрила депутата Полтавської міськради на вимаганні хабаря

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Служба безпеки України оголосила підозру депутату Полтавської міськради у хабарництві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підозрюваного викрили ще на початку вересня. За даними слідства, перебуваючи у змові зі ще однією посадовою особою міськради, депутат намагався організувати корупційний механізм при видачі дозвільних документів на будівництво і благоустрій.

У разі відмови платити, місцевим підприємцям погрожували створенням штучних перешкод в їхній діяльності. Вартість таких документів зловмисники оцінили у $5 тисяч.

На опублікованому СБУ записі зафіксовані зустрічі фігурантів з підприємцем, від якого вони вимагали хабар.

За цим фактом порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років.

Суд вже заарештував підозрюваного з правом внесення застави у розмірі 681 тисячі гривень, після сплати якого він вийшов на свободу.

СБУ не називає імені підозрюваного, але за даними видання «Новини Полтавщини», мова про депутата Євгена Диканя. Він вимагав хабар у підприємця Івана Сасіна за оформлення вивіски його закладу у центрі Полтави. Дикань є головою фракції партії «За майбутнє» у міськраді.