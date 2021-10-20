У Збройних силах України повністю вакцинували майже 85% особового складу
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Командування Медичних сил Збройних Сил України
У Збройних силах України від коронавірусу повністю вакцинували (двома дозами) майже 85% військовослужбовців і працівників.
Про це повідомив полковник медичної служби ЗСУ Віктор Дяченко.
«Вакцинальна кампанія проти COVID-19 у підрозділах ЗС України, зокрема і в районі проведення ООС [на Донбасі], проходить успішно й на високому рівні. Першою дозою щепились уже понад 95% військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, а повний курс вакцинації отримали 84,5%», — сказав Дяченко.
Він додав, що у військах є люди з протипоказаннями і ті, хто вже перехворів, але на відміну від загальної ситуації з вакцинацією в країні, показники щеплень в армії дуже високі.
Полковник зазначив, що вакцинація дала дуже позитивні результати і довела свою ефективність.
«Кількість військовослужбовців та працівників ЗСУ, які мають важкий перебіг захворювання, у рази менша, як порівняти з осінню минулого та весною цього року. У тяжкій формі хворіють невакциновані особи, це реальні факти. Наразі в нас два військовослужбовці, які, до речі, нещеплені, перебувають у реанімації», — сказав Дяченко.
- У Збройних силах України за час пандемії виявили майже 26,5 тисячі хворих на коронавірус. Померли 96 військових. З початку щеплювальної кампанії у військах першу дозу вакцини отримали 232 787 осіб, а дві дози — 205 094 людини.
- В цілому по країні спостерігається зростання захворюваності на COVID-19. З 23 жовтня в «червоній» зоні карантину буде вже 6 областей. В Україні повністю вакциновано 6,5 млн осіб, що становить всього 14,9%. Це дуже низький показник.