У Збройних силах України повністю вакцинували майже 85% особового складу

Новини

Командування Медичних сил Збройних Сил України

У Збройних силах України від коронавірусу повністю вакцинували (двома дозами) майже 85% військовослужбовців і працівників.

Про це повідомив полковник медичної служби ЗСУ Віктор Дяченко.

«Вакцинальна кампанія проти COVID-19 у підрозділах ЗС України, зокрема і в районі проведення ООС [на Донбасі], проходить успішно й на високому рівні. Першою дозою щепились уже понад 95% військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, а повний курс вакцинації отримали 84,5%», — сказав Дяченко.

Він додав, що у військах є люди з протипоказаннями і ті, хто вже перехворів, але на відміну від загальної ситуації з вакцинацією в країні, показники щеплень в армії дуже високі.

Полковник зазначив, що вакцинація дала дуже позитивні результати і довела свою ефективність.

«Кількість військовослужбовців та працівників ЗСУ, які мають важкий перебіг захворювання, у рази менша, як порівняти з осінню минулого та весною цього року. У тяжкій формі хворіють невакциновані особи, це реальні факти. Наразі в нас два військовослужбовці, які, до речі, нещеплені, перебувають у реанімації», — сказав Дяченко.