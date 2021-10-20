Талібам у Москві пообіцяли гуманітарну допомогу. Це їхній перший візит до Росії після захоплення влади в Афганістані

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Росія в рамках «Московського формату» прийняла в своїй столиці делегацію руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані. Це перший візит талібів у статусі представників влади.

Як повідомляє РБК, в переговорах щодо Афганістану брали участь таліби на чолі з другим віцепремʼєром «Ісламського Емірату Афганістан» Абдулой Саламом Ханафі, російські дипломати, включаючи голову МЗС Сергія Лаврова, а також представники Індії, Ірану, Казахстану, Киргизії, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменії і Узбекистану.

Делегація США через логістичні труднощі в Москву не приїхала. Лавров заявив, що Москва жалкує про відсутність офіційних осіб США. Раніше Штати заявили, що сподіваються брати участь у майбутньому раунді переговорів.

Під час зустрічі сторони обговорювали безпеку в регіоні, гуманітарну кризу, формування уряду в Афганістані і перспективи розвитку військово-політичної ситуації. Питання щодо прав людини в порядку денному не було.

Представник талібів закликав учасників переговорів надати підтримку в економічній та дипломатичній сферах.

Лавров запевнив талібів, що Афганістан отримає гуманітарну допомогу від РФ. Про це раніше говорив посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов, зазначаючи, що відправка вантажу не залежить від результатів сьогоднішньої зустрічі.