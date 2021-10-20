З 23 жовтня Сумська область переходить у «червону» зону
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
NurPhoto / Contributor / Getty Images
З 23 жовтня Сумська область переходить до «червоної» карантинної зони.
Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
У «червоній» зоні заклади освіти зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників матимуть «зелений» COVID-сертифікат про повну вакцинацію.
Також зможуть працювати кінотеатри, музеї, інші культурні заклади, розважальні заклади, ТРЦ, заклади громадського харчування, ринки, спортзали та басейни — якщо весь персонал та відвідувачі будуть повністю вакциновані або матимуть негативний ПЛР-тест.
- Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області від 18 жовтня перейшли до «червоної» зони карантину. У «червоній» зоні відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця можуть лише повністю вакциновані. Школи в «червоній» зоні можуть працювати, якщо 100% викладачів зробили щеплення. Також з 15 жовтня у «червоні зоні» перебуває Херсонська область.