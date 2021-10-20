З 23 жовтня Сумська область переходить у «червону» зону

Новини

NurPhoto / Contributor / Getty Images

З 23 жовтня Сумська область переходить до «червоної» карантинної зони.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

У «червоній» зоні заклади освіти зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників матимуть «зелений» COVID-сертифікат про повну вакцинацію.

Також зможуть працювати кінотеатри, музеї, інші культурні заклади, розважальні заклади, ТРЦ, заклади громадського харчування, ринки, спортзали та басейни — якщо весь персонал та відвідувачі будуть повністю вакциновані або матимуть негативний ПЛР-тест.