Навальний отримав головну премію ЄС в галузі прав людини
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Російський опозиціонер Олексій Навальний отримав премію «За свободу думки» імені Сахарова в 2021 році.
Її заснував Європарламент для вручення тим, хто особливо відзначилися у боротьбі за права людини в усьому світі. Грошовий еквівалент премії становить €50 тисяч.
Оголошення премії має відбутись найближчим часом на засіданні Європарламенту.
Сам Навальний наразі перебуває у російській в'язниці. Його засудили за шахрайство і в лютому відправили за ґрати до літа 2023 року.
- Навальний перебуває в колонії суворого режиму в Покрові, за 100 кілометрів від Москви. Його заарештували в січні 2021 року після повернення в Росію з лікування у німецькій клініці Шаріте. Там він лікувався після отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок».
- 2 лютого 2021 року Навального суд відправив до колонії на 2 роки і 8 місяців у справі «Ів-Роше». Західні спецслужби та журналісти-розслідувачі вважають, що це зробили співробітники ФСБ, але Кремль все заперечує і стверджує, що тюремний вирок Навального не має політичного характеру.
- 11 серпня Навальному висунули нове звинувачення — у створенні «Фонду боротьби з корупцією», який із серпня 2021 року перебуває у переліку терористичних організацій.