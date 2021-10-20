Кабмін призначив в. о. держсекретаря МВС та доручив міністерству провести конкурс

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

На засіданні Кабміну уряд призначив нову виконувачку обов’язків державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України. Нею стала Олена Бояркіна.

Раніше вона обіймала посаду директора департаменту державного майна та ресурсів МВС, повідомляє пресслужба відомства.

Надалі фахівці повинні оголосити конкурс на посаду держсекретаря відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.