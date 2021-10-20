Bihus.Іnfo: На спрощені «ковідні закупівлі» витратили з бюджету 35 млрд гривень. Більшість цих коштів пішла на непов’язані з пандемією речі

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Із Державного бюджету на спрощені «ковідні закупівлі» було витрачено 35 мільярдів гривень. Переважну більшість цих коштів витратили на непов’язані з пандемією речі.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Іnfo.

У березні 2020 року уряд ухвалив постанову, якою вивів з-під тендерного законодавства закупівлі для боротьби з пандемією. Таким чином державні та комунальні органи отримали можливість проводити державні закупівлі без конкурсів.

Ці правила діють і досі, і за весь час було витрачено близько 35 мільярдів гривень через такі «ковідні закупівлі». Тоді як насправді через них закуповували такі товари, як паливо, корм для тварин, спортивний інвентар, новорічні подарунки та інше.

До того ж, журналісти виявили і факти суттєвих переплат. Зокрема, одні і ті самі китайські концентратори OLV-10 купували і по 30, і по 60 тисяч гривень за одиницю.