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Пресслужба Кабінету міністрів України

В Україні не планують вводити повний локдаун, єдина альтернатива йому — масова вакцинація.

Про це премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду у середу, 20 жовтня.

Він наголосив, що країна зіштовхнулася із найбільшими викликами за весь час пандемії: надвисока кількість важких випадків і госпіталізацій. П’ять областей перейшли в «червону» зону, ще кілька регіонів на черзі.

Шмигаль зазначив, що 94,2% госпіталізованих за тиждень були невакциновані. За добу 19 жовтня зробили рекордну кількість щеплень — 225 тисяч. Областям поставили завдання максимально активізувати вакцинацію, аби на тиждень по країні робили 1,5 млн щеплень.

Паралельно на засіданні Верховної Ради глава парламентського комітету з питань охорони здоровʼя Михайло Радуцький заявив, що до київського крематорію вишикувалася черга з катафалків з тілами померлих від коронавірусу, а 80% працівників Ради не носять маски, а значна частина депутатів, працівників апарату, секретаріату та комітетів парламенту не вакциновані. Радуцький попросив керівництво Ради організувати у парламенті пункт щеплення.

Мер Києва Віталій Кличко також зазначив, що ситуація із коронавірусом у столиці погіршується щодня: «За минулу добу в Києві — понад 1 тисяча нових хворих та 29 летальних випадків. Понад 500 людей потрапили в лікарні. Більшість із них — у важкому стані. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ — на порозі «червоної» зони».