Кулеба: Можливе виключення України із «зеленого списку» ЄС — наслідок відмови українців вакцинуватися

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що через позицію людей, які відмовляються вакцинуватися, тисячі інших вакцинованих українців можуть знову втратити можливість безперешкодно їздити за кордон.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Кулеба підтвердив, що Україна дійсно може бути виключена із «зеленого списку» ЄС. «Ми всі бачимо, що останнім часом статистика демонструє стрімке щоденне зростання захворюваності. Це прямий наслідок низьких показників вакцинації та антивакцинаторської пропаганди, яка підриває довіру громадян до вакцин, хоча для цього нема жодних обгрунтованих підстав», — сказав міністр.

Він підкреслив, що в результаті цього страждають ті громадяни, які вакциновані, дотримуються всіх правил, але позбавляються можливості подорожувати світом у своїх справах.

Кулеба закликав вакцинуватися тих, хто ще не зробив цього, наголосивши, що це допоможе дипломатам зберігати якомога більшим список країн, куди громадяни України можуть подорожувати без додаткових обмежень.

Міністр також зауважив, що очікуване рішення Ради ЄС про виключення України з «зеленого» списку не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію країнам ЄС. Остаточне рішення про обмеження того чи іншого типу поїздок країни будуть ухвалювати на національному рівні.

«Досвід наших сусідів, які вже були виключені із «зеленого списку» ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордону», — зазначив Кулеба.