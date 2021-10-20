Президента Бразилії звинуватили у злочинах проти людяності через ставлення до пандемії. Він заперечує вірус та не вакцинується

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Президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують у злочинах проти людяності через його ставлення до пандемії коронавірусу. Відповідний звіт підготували у бразильському парламенті.

Про це пише BBC.

Розслідування діяльності президента і його реакції на пандемію тривало шість місяців. Його звинувачують у неспроможності боротися з пандемією, яка вже забрала життя 600 тисяч бразильців.

Комісія вимагає, щоб Болсонару висунули десять звинувачень. Спочатку його планували звинуватити в убивстві та геноциді корінних народів, тепер туди додали злочини проти людяності, підробка документів та підбурювання до злочину.

Сам президент Бразилії вважає розслідування парламенту політично вмотивованим. Водночас він виступає проти карантинних заходів, необхідності носити маски та вакцинацїї.