У США трансгендер вперше отримав звання адмірала

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Помічниця міністра охорони здоровʼя США Рейчел Левін склала присягу як адмірал Офіцерського корпусу служби громадської охорони здоровʼя США і стала першим трансгендером-адміралом у країні. Також вона тепер найбільш високопоставлений трансгендерний чиновник у США.

Про призначення повідомило Міністерство охорони здоровʼя і соціальних служб США, а деталі пише газета The Washington Post.

63-річна Левін раніше була міністром охорони здоровʼя Пенсильванії, у промові вона підкреслила, що її нова посада адмірала «не просто символічна», і що вона буде відігравати провідну роль у формуванні пріоритетів сфери громадської охорони здоровʼя.

«Я роблю це через свою відданість службі... [і] з великою повагою і пошаною до уніформи, яку я буду носити», — сказала Левін.

Офіцерський корпус служби громадської охорони здоровʼя США складається з 6 тисяч людей. Цей орган реагує на кризи в галузі охорони здоровʼя від імені федерального уряду (наприклад, вакцинація від коронавірусу і надання медичної допомоги після ураганів).

Імʼя Рейчел при народженні — Річард. У 2011 році вона здійснила трансгендерний перехід з чоловіка в жінку, у 2013 році вона і її дружина Марта Післі Левін розлучилися після 25 років шлюбу. У пари залишилось двоє дітей.

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Представники адміністрації президента США Джо Байдена підкреслили важливість підвищення Левін до адмірала — це свідчить про прихильність Байдена різноманіттю.

«Історичне призначення адмірала Левін першим відкрито трансгендерним чотиризірковим офіцером — це гігантський крок вперед до рівності нації», — сказав у своїй заяві секретар Міністерства охорони здоровʼя і соціальних служб США Ксавʼє Бесерра.

13 лютого 2021 року президент США Джо Байден офіційно призначив Рейчел Левін помічником міністра охорони здоровʼя. Консервативні політики неодноразово заявляли, що її призначення — це політичний жест Байдена.

Байден 25 січня 2021 року скасував указ свого попередника Дональда Трампа, який суттєво обмежував можливість трансгендерів служити в армії з 2017 року. За словами Байдена, гендерна ідентичність не повинна бути перешкодою для військової служби.