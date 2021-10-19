Pornhub виплатить компенсацію усім неповнолітнім жертвам Girls Do Porn. Дівчат силою змушували до сексу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr
У грудні 2020 року 40 позивачок заявили, що Pornhub свідомо поширив відео з Girls Do Porn, де у роликах фігурують дівчата до 18 років, котрих обманом змусили до сексу. Тоді жертви вимагали відшкодувати кожній по $1 млн та покрити судові витрати.
Річ у тім, що неповнолітні займалися сексом під психологічним тиском, і їм обіцяли, що ці відео нікуди не потраплять. Натомість потім всі ролики були завантажені на власний сайт Girls Do Porn, а також Pornhub, де перші монетизували свої відео як «партнера контенту» Pornhub.
Моделі неодноразово зверталися у Pornhub з вимогою видалити відео, але компанія не реагувала. Після цього кожна з 40 позивачок намагалася звести рахунки з життям через розповсюдження їхніх інтимних відеозаписів в інтернеті та мережі порносайтів MindGeеk. З часом кількість позивачок зросла до 50.
Як пише ВВС, після місяців судової тяганини 19 жовтня вже 2021 року Pornhub, як найбільший сервіс канадського конгломерату MindGeek, погодився виплатити компенсацію усім 50 жертвам.
Умови договору є конфіденційними та не розголошуються.
- У грудні минулого року газета The New York Times опублікувала статтю, в якій говорилося, що Pornhub заробляє на відео з реальними сценами насильства і неповнолітніми. Одна жінка розповіла журналістам, що знайшла понад 50 роликів на сайті зі своєю 15-річною дочкою після її зникнення, а 19-річна дівчина зазнала жорстокого цькування в коледжі через злив інтимного відео для хлопця. Ситуація довела її до наркозалежності і спроби самогубства.
- Пізніше MasterСard почала розслідування, а сам сайт заборонив завантажувати на нього відео — тепер це можуть робити тільки партнери і моделі, які заробляють (раніше міг кожен охочий). Разом із тим Pornhub відкинув звинувачення.
- В середині грудня стало відомо, що Pornhub видалив близько девʼяти мільйонів неверифікованих відео зі своєї платформи після скандалу навколо того, що сайт заробляв на контенті з неповнолітніми та сценами насильства.